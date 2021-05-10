الحكومة النمساوية تعلن ترتيبات فتح البلاد في 19 مايو الجاري

أعلنت الحكومة النمساوية اليوم ترتيبات فتح البلاد بشكل كامل اعتبارا من 19 مايو الجاري.

وقال المستشار النمساوي سباستيان كورتس، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، بهذه المناسبة، أن الحكومة اتفقت مع حكام الولايات فى اجتماع اليوم عبر الإنترنت على فتح البلاد ورفع كافة قيود كورونا اعتبارًا من 19 مايو الجاري.

وأوضح المستشار أن المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية والترفيهية والرياضية ستفتح أبوابها، لافتا إلى أن الشرط الأساسي للدخول هو أن يكون الشخص قد أجرى اختبار كورونا أو تعافي من الفيروس أو تلقى اللقاح.

وأشار المستشار النمساوي إلى أن البقاء في المطاعم لأكثر من 15 دقيقة يتطلب تسجيلا مسبقا، موضحا أن تسهيلات أوسع سيتم منحها في أول يوليو المقبل وتخص حفلات الزفاف والاحتفالات الكبيرة وتجمعات النوادي.

وذكر المستشار النمساوي أن بلاده تمضي بقوة في طريق التعافي وقد تغلبت على الموجة الثالثة من إصابات كورونا بشكل أفضل من جيرانها ومع ذلك يجب الاستمرار في حالة الحذر، مضيفا أنه كلما التزم الجميع بالضوابط بشكل أفضل زادت سرعة خطوات فتح البلاد.