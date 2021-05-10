ضياء السيد: سيراميكا بوابة صالح جمعة للعودة للمنتخب

يثق ضياء السيد المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، في عودة صالح جمعة لاعب الفريق لصفوف منتخب مصر بعد أن كان آخر تواجد له بمشوار الفراعنة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

واستعاد صالح جمعة نجم الأهلي السابق مستواه الرائع مرة أخرى بعد تألقه أمس الأحد بصناعته لهدفين خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز والتي انتهت بفوز عريض لسيراميكا بنتيجة 4 – 2، ضمن الجولة الـ21 من بطولة الدوري العام.

ضياء السيد العائد للتدريب من بوابة سيراميكا كليوباترا خلفًا لهيثم شعبان صرح اليوم الإثنين لإذاعة أون سبورت اف ام :" صالح هو المستفيد الأول من استعادة مستواه، يعلم جيدًا طريقتي في العمل، هو يحتاج فقط استعادته للياقته البدنية، بعد ذلك من الممكن أن يكون سيراميكا بوابته للعودة لصفوف المنتخب".