استشهد ما لا يقل عن 20 شخصا، بينهم تسعة أطفال، في غزة خلال قتال مع القوات الإسرائيلية، حسبما أفاد مسؤولون في وزارة الصحة بقطاع غزة.

ولم تدل الوزارة بتفاصيل حول أسباب الوفاة، حسبما نقلت أسوشيتد برس عربي.