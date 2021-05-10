 بينهم 9 أطفال.. استشهاد 20 فلسطنيا في غزة خلال قتال مع القوات الإسرائيلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بينهم 9 أطفال.. استشهاد 20 فلسطنيا في غزة خلال قتال مع القوات الإسرائيلية


نشر في: الإثنين 10 مايو 2021 - 9:55 م | آخر تحديث: الإثنين 10 مايو 2021 - 9:55 م

استشهد ما لا يقل عن 20 شخصا، بينهم تسعة أطفال، في غزة خلال قتال مع القوات الإسرائيلية، حسبما أفاد مسؤولون في وزارة الصحة بقطاع غزة.

ولم تدل الوزارة بتفاصيل حول أسباب الوفاة، حسبما نقلت أسوشيتد برس عربي.

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