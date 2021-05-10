حريق في شجرة بباحات المسجد الأقصي المبارك بعد إلقاء الاحتلال للقنابل

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اندلع حريق في شجرة بباحات المسجد الأقصي المبارك منذ قليل.

واتهم مغردين جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتسبب باشتعال الشجرة نتيجة رميه للقنابل على المحتجين في القدس المحتلة.

وزعم أوفير جندلمان، الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإعلام العربي، ، أن الحريق الذي اندلع داخل باحة المسجد الأقصى جاء نتيجة ألعاب نارية أطلقها فلسطينيون.

وفي تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ، كتب جنلدلمان

: "الشرطة الإسرائيلية: ألعاب نارية أطلقها فلسطينيون داخل باحة الحرم الشريف أشعلت إحدى الأشجار المتواجدة هناك قرب حائط المبكى".، وفقا لشبكة " سي إن إن"الإخبارية الأمريكية.

ونشر الناطق باسم نتنياهو مقطع فيديو للحريق الذي اندلع بالشجرة داخل باحة المسجد الأقصى، دون أن يتحدث عن مزيد من التفاصيل حول الأمر.