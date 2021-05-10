 محافظ بورسعيد: صلاة الجنازة على البطل الفدائي محمد مهران بساحة المسجد العباسي - بوابة الشروق
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محافظ بورسعيد: صلاة الجنازة على البطل الفدائي محمد مهران بساحة المسجد العباسي

الشهيد محمد مهران
الشهيد محمد مهران
محسن عشري
نشر في: الإثنين 10 مايو 2021 - 4:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 مايو 2021 - 4:58 ص

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن إقامة صلاة الجنازة على البطل الفدائي الراحل محمد مهران، بساحة المسجد العباسي عقب صلاة الظهر وسط إجراءات احترازية، داعيا المولي عز وجل ان يتغمده بواسع رحمتة وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.

وأكد محافظ بورسعيد، أن البطل محمد مهران رحمه الله عليه يحظي بمكانة خاصة في قلوب اهالي وان بطولاتة وتضحياتة من اجل الوطن سوف يسجلها التاريخ علي مر العصور والاجيال وسيظل مبعث فخر لأجيالنا القادمة.


وأضاف أن تسمية أحد مشروعات الاسكان  باسم البطل هو أقل شي يمكن تقديم له عرفانا  وتقديرا بدورة البطولي والفدائي.

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