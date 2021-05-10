الاتحاد الأوروبي يعتمد قواعد جديدة بشأن ضوابط تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج

اعتمد المجلس الأوروبي، اليوم الاثنين، لائحة لتحديث نظام الاتحاد الأوروبي بشأن ضوابط التصدير المطبقة على السلع والتقنيات الحساسة ذات الاستخدام المزدوج مثل أدوات المراقبة الإلكترونية؛ لتعزيز مراقبة الصادرات والدعم الفني وعبور ونقل المواد ذات الاستخدام المزدوج، وهي السلع والبرامج والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في التطبيقات المدنية والعسكرية.

وقال جواو لياو، وزير المالية البرتغالي والذي تترأس بلاده حاليا الاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم: "نرحب بقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج والتي تمنح حقوق الإنسان الأهمية التي تستحقها، ستسمح لنا الضوابط القوية بمنع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، مع مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية".

وتعزز اللائحة الجديدة الضوابط على مجموعة واسعة من التقنيات الناشئة ذات الاستخدام المزدوج، والتنسيق بين الدول الأعضاء والمفوضية لدعم الإنفاذ الفعال للضوابط في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

ومن خلال إدخال التزامات العناية الواجبة للمنتجين، تمنح القواعد الجديدة الشركات أيضًا دورًا مهمًا في معالجة المخاطر على الأمن الدولي التي تشكلها أحيانًا العناصر ذات الاستخدام المزدوج.

إضافة لذلك، يمهد قانون الاستخدام المزدوج الطريق لتنسيق أفضل بين الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة في تعزيز الأمن الدولي من خلال نهج أكثر تقاربا لضوابط التصدير على المستوى العالمي.

ومن المقرر أنه بعد توقيع البرلمان والمجلس الأوروبيين على اللائحة المعتمدة، سيتم نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي وتدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا.