نحو 2100 مهاجر يصلون لامبيدوسا الإيطالية في 24 ساعة

ذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن أعداد المهاجرين الوافدين إلى جزيرة "لامبيدوسا" الإيطالية ارتفع خلال الـ24 الماضية إلى ما يقرب من 2100 مهاجر، بعد وصول 635 مهاجرا فجر اليوم الاثنين.

وأضافت الشبكة أن من بين المهاجرين الجدد 13 سيدة و8 أطفال، وأن مراكب تابعة لخفر السواحل الإيطالي كانت قد اصطحبت أربعة قوارب صغيرة لميناء الجزيرة أمس الأحد وكان على متنها 1400 مهاجر.

وأشارت إلى أن أعداد المهاجرين التي توافدت على الجزيرة أمس هو أكبر عدد يومي لمهاجرين يصلون إلى ميناء إيطالي منذ بداية العام الجاري، لافتة إلى أن مركز تسكين المهاجرين في الجزيرة قد أمتلئ فور وصولهم، وتم نقل مئات المهاجرين الآخرين إلى مركب لا يتم استخدامه من أجل الخضوع للحجر الصحي حتى يتم إجراء مسحات الكشف عن فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) لهم.

وكان عمدة الجزيرة قد طالب أمس الحكومة الإيطالية بالتعامل مع أزمة المهاجرين القادمين إلى الجزيرة عن طريق البحر.

يذكر أن أكثر من 14 ألف مهاجر وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية خلال العام الجاري.