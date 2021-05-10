تطهير وتعقيم 100 موقع وحملات توعوية بمحطة القطار وبالأسواق في كفر الشيخ

واصلت حملات مجالس المدن والوحدات القروية ومديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، أعمال التطهير والتعقيم للمؤسسات والمصالح الحكومية، والبنوك ، وذلك استكمالا للجهود المبذولة من المحافظة لمجابهة جائحة كورونا من خلال توسيع دائرة أعمال الرش والتطهير.



وقال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تطهير وتعقيم 100 موقع على مستوى المحافظة من خلال 35 فرقة ميدانية، وشملت أعمال الفرق رش المواد المطهرة داخل المنشآت الحكومية ومكاتب البريد ومنافذ شركات الاتصالات والمحمول والبنوك وماكينات الـ ATM وأقسام الشرطة والأحوال المدنية والأندية والشوارع.



وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه تلقى تقريراً من الدكتور أيمن عبداللاه عبدالرحيم، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، يفيد بإشراف الدكتور خالد البرعى، مدير عام الوقاية، ودكتور هشام علام، مدير إدارة الدواجن، على أعمال التقصي النشط والترصد لمرض أنفلونزا الطيور في مسار الطيور المهاجرة بقرية الكوم الأحمر بمركز البرلس، وأخذ 21 عينة من 9 منازل وجارى إرسالها إلى المعمل المرجعي للفحص.



كما شهدت الأسواق ومحطة قطار كفر الشيخ، حملات ارشادية وتوعية للمواطنين، بإشراف الدكتورة صفاء مصطفى، رئيس قسم الإرشاد بالمديرية، ومشاركة دكتورة آية حسن، طبيبة بمركز الإرشاد الدولي، على أن تستمر الحملات خلال الأيام المقبلة.