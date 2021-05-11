الحكومة الألمانية: تقديم 100 مليار يورو من مساعدات كورونا الاقتصادية

(د ب أ)

أعلنت الحكومة الألمانية أنها قدمت حتى الآن نحو 100 مليار يورو من المساعدات الاقتصادية المخصصة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وقال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، في بيان صدر اليوم الاثنين أن هذه المليارات المئة " عملت على استقرار اقتصادنا في فترة عصيبة وتأمين الوظائف وحافظت على جوهر اقتصادنا".

وتوقع التماير، المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، أن العام الحالي لن يشهد وقف انكماش الاقتصاد الألماني وحسب بل سيتم وقف هذا الانكماش لتحقيق نمو مؤكدا استنادا إلى التوقعات التي أشارت إلى تحقيق نمو بنسبة 5ر3% في العام الحالي " وسوف نستعيد قوتنا القديمة مرة أخرى في 2022 على أقصى تقدير".

وتشمل مساعدات كورونا الاقتصادية مجموعة واسعة من الدعم منها قروض من بنك دعم التنمية الحكومي (كيه إف دبليو) بقيمة 5ر50 مليار يورو بالإضافة إلى منح مباشرة في ربيع 2020 وكذلك مساعدات تشرين ثان/نوفمبر وكانون أول/ديسمبر الماضيين للشركات المتضررة والمرحلة الثالثة من مساعدات تجاوز الأزمة.

وتضم هذه المجموعة أيضا صندوق الاستقرار الاقتصادي وضمانات وتأمينات.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أنه إلى جانب المساعدات بقيمة 100 مليار يورو، وافقت الحكومة أيضا على صرف نحو 30 مليار يورو لتغطية بدلات العاملين الذين تقلصت أوقات دوامهم بسبب الأزمة.