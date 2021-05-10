مقتل 13 مدنيا على الأقل في انفجارين منفصلين بأفغانستان

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الاثنين، مقتل ما لا يقل 13 مدنيا وإصابة 42 آخرين في انفجارين منفصلين بإقليمي زابول وباروان.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية، عن وزارة الداخلية القول، في بيان اليوم الاثنين، إن 11 مدنيا قتلوا في إقليم زابول بجنوب البلاد وأصيب 28 آخرون إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق استهدفت حافلة ركاب في منطقة شاهر اي سافا بالإقليم مساء أمس الأحد.

وقالت الوزارة إن "حركة طالبان هى التي وضعت القنبلة".

من ناحية أخرى، قُتل مدنيان وأصيب تسعة آخرون؛ إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق في منطقة بول اي ماتاك بإقليم باروان، بشرق أفغانستان صباح اليوم.

وقال قاسيم سانجين رئيس مستشفى باروان: "جرى نقل المصابين لمستشفى قريب، هناك أطفال ونساء بين المصابين".

وأوضح سانجين أن خمسة أشخاص أصيبوا في انفجار وقع بالمنطقة عندما تجمعوا عقب وقوع الانفجار الأول، مشيرا إلى "وجود ثلاثة مصابين حالتهم حرجة".

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الانفجاريين.