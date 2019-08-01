روسيا: مقاتلات سوخوي تعترض طائرات ميراج فرنسية فوق البحر الأسود

أعلن مركز إدارة الدفاع الوطني في روسيا أن مقاتلات "سوخوي-27" اعترضت مقاتلات "ميراج-2000" تابعة للقوات الجوية الفرنسية فوق البحر الأسود، دون الإشارة لعدد طائرات الجانبين.

وذكر المركز الروسي، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين: "رصدنا اليوم فوق المياه الدولية في البحر الأسود أهدافا جوية تقترب من أجواء روسيا، ولمنع انتهاك حدودنا، حلقت مقاتلات "سوخوي-27" بأوامر صدرت عن ضباط الدفاع الجوي للقوات الروسية وقوات الدفاع في المنطقة العسكرية الجنوبية".

وأضاف: "حددت أطقم المقاتلات الروسية الأهداف الجوية التي تبين أنها طائرات "ميراج-2000" التكتيكية تابعة للقوات الجوية الفرنسية، ورافقتها فوق البحر الأسود".

وتابع المركز: "تحليق المقاتلات الروسية تم حسب القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي بما لم يسمح بانتهاك أجوائنا".