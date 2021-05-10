أفغانستان: مقتل وإصابة نحو 195 من مسلحي طالبان في عمليات أمنية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، أن ما لا يقل عن 158 من مقاتلي طالبان قتلوا وأصيب 37 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في عمليات أمنية شنتها قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية.



وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان، أوردته وكالة أنباء "خاما برس" اليوم الاثنين، إن حركة طالبان تكبدت خسائر فادحة في عمليات شنتها قوات الدفاع والأمن الوطنية وفي ساحات القتال المختلفة في جميع أنحاء أفغانستان.



وبحسب البيان، دمرت القوات الأفغانية عددا كبيرا من الأسلحة والذخائر التابعة لحركة طالبان.

وأضافت الوزارة أن قوات الدفاع الوطني اكتشفت ونزعت فتيل 48 نوعا مختلفا من العبوات الناسفة والقنابل المزروعة في المناطق المحاصرة لاستهداف المدنيين وقوات الأمن خلال عمليات الهجوم المضاد.



وفي غضون ذلك، أفادت وزارة الدفاع في بيان لها بأن قوات الكوماندوز الأفغانية اعتقلت قياديا مهما في طالبان مسؤولا عن استهداف واغتيال موظفي الحكومة.



ولم تعلق طالبان بعد على هذه الأنباء.