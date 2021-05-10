سوريا تعلن بشكل نهائي عن أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا السورية، اليوم الاثنين، قرارها بالإعلان النهائي عن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وهم: عبدالله سلوم عبدالله، وبشار حافظ الأسد، ومحمود أحمد مرعي.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السورية «سانا»، اليوم الاثنين، قال رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام، إن الهيئة العامة للمحكمة الدستورية العليا اجتمعت ودرست طلبات التظلم الستة التي وردت إلى المحكمة من المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية وقررت رفضها كونها لم تقدم أي وثائق أو مستندات جديدة تدعم حجتها.

وأشار إلى أن المحكمة تعمل وفق الدستور والقانون مستندة إلى الوثائق الرسمية من الجهات الرسمية صاحبة العلاقة المرفقة مع طلبات الترشيح، ولا تلتفت إلى الإشاعات أو التشويش أو الشكاوى ضد أي مرشح لا تستند إلى وثائق.

وحدد مجلس الشعب السوري، يوم السادس والعشرين من مايو موعدا للانتخابات الرئاسية، على أن يكون موعد الانتخابات للسوريين في السفارات بالخارج في 20 مايو.