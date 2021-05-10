أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع المهاجم الدولي المالي، موسي ماريجا، قادمًا من بورتو البرتغالي ليمثل صفوف الزعيم بداية من الموسم المقبل بعقد لمدة ثلاث سنوات يحصل خلالها على راتب 15 مليون يورو.

ونشر نادي الهلال بيانًا قال فيه "إنه حصل على توقيع موسى ماريجا لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل".

وسيكمل اللاعب الموسم مع ناديه البرتغالي على أن ينتقل إلى صفوف الفريق السعودي، مطلع الموسم المقبل.

وسجل ماريجا، البالغ من العمر 30 سنة 115 هدفًا، خلال 319 مباراة رسمية، منها 9 أهداف بدوري أبطال أوروبا، طوال مسيرته الاحترافية.