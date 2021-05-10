الوزير يوجه بسرعة الانتهاء من منظومة التذكرة الموحدة وكارت المواصلات الذكي وميكنة المزلقانات

ترأس وزير النقل كامل الوزير، اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة تكنولوجيا معلومات النقل "ترانس أي تي" للعام المالي 2020، حيث تم خلال الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للشركة وعرض تقرير مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للعام المالي، بالإضافة إلى عرض تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن مراجعة القوائم المالية عن للعام المالي المنتهي في 31-12-2020 وحيث حققت الشركة أرباحا خلال 2020 مقدارها 12.6 مليون جنيه.

وخلال الاجتماع استعرض رئيس الشركة المهندس خالد عطية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها مثل منظومة التذكرة الموحدة وكارت المواصلات الذكي وميكنة محطة دمنهور كمحطة سكة حديد نموذجية بالإضافة إلى مشروعات ميكنة المزلقانات وتركيب بوابات إلكترونية للمحطات الرئيسية بالسكك الحديدية وكذلك ميكنة بوابات الدخول والخروج والموازين بميناء الإسكندرية بالإضافة إلى إدارة الأصول لعدد من المؤسسات.

ووجه الوزير بالتركيز خلال الفترة المقبلة على قيام الشركة بسرعة إنهاء هذه المشروعات خاصة مع أهميتها في تقديم خدمة مميزة للمواطنين وكذلك حوكمة دخول وخروج الركاب من المحطات بالإضافة إلى ضرورة التوسع في نشاط الشركة بأن يمتد إلى كل هيئات وزارة النقل العشرة وشركاتها التابعة، وليس هيئة السكك الحديدية بالإضافة إلى توسيع دائرة التعاون مع الموسسات والهيئات الأخرى في الدولة في مجال تكنولوجيا المعلومات.