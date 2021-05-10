صواريخ المقاومة الفلسطينية تجبر إسرائيل على إلغاء مسيرة للمستوطنين في القدس

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلغاء المسيرة الاستفزازية للمستوطنين (مسيرة رقص الاعلام) التي كان من المقرر أن تنطلق مساء اليوم الاثنين في مدينة القدس إحياء لذكرى ما يسمى "توحيد القدس"، أي احتلال القدس الشرقية في عام 1967.

وجاء ذلك بعدما تعرضت مدينة القدس لرشقة صواريخ أطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، ردا على الاعتداءات الاسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى ومحاولاتها تهجير أهالي الشيخ جراح عن منازلهم، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.

وعرضت محطات التلفزة الإسرائيلية مشاهد للمستوطنين الذين تجمعوا في القدس الغربية للانطلاق في المسيرة، وهم يهربون وسط حالة من الهلع بعد أن دوت صافرات الإنذار في المدينة.

وبسبب المواجهات التي شهدتها مدينة القدس، كان من المقرر أن تنطلق المسيرة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال دون أن تمر من باب العامود، كما جرت العادة في كل عام.