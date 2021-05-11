سيشيل تسجل زيادة في عدد الإصابات بمرض كورونا

أعلنت سيشيل، التي قامت بتلقيح النسبة الأكبر من سكانها مقارنة بأي دولة أخرى في العالم ضد مرض كوفيد - 19، أن عدد حالات المرض النشطة زاد بأكثر من الضعف في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الصحة للأرخبيل الواقع قبالة الساحل الشرقي لأفريقيا في بيان اليوم، إن عدد المصابين بمرض كوفيد - 19 يبلغ حاليا 2486 مريضا، 37% منهم تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.

وارتفع عدد الحالات النشطة من 1068 قبل أسبوع.

ومن الذين تلقوا جرعتين من اللقاح هناك 57% تم تطعيمهم بلقاح سينوفارم والباقي بلقاح كوفيشيلد الذي تم تصنيعه في الهند بترخيض من شركة أسترازينيكا.