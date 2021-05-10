الجيش اللبناني: إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية قبالة شاطئ طرابلس

أحبط الجيش اللبناني محاولة جديدة للهجرة غير الشرعية عبر أحد الشواطىء اللبنانية الشمالية، ضمت 60 شخصا، وأحالهم إلى سلطات التحقيق القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني، في بيان لها اليوم، أن القوات البحرية أوقفت مركبا رصدته الرادارات على مسافة 10 أميال بحرية قبالة شاطئ مدينة طرابلس (شمالي البلاد) وذلك أثناء محاولة تهريب 60 شخصا، من بينهم 59 سوريا إضافة إلى لبناني واحد، عبر المياه الإقليمية اللبنانية.

ويشهد لبنان في الآونة الأخيرة - على وقع الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية الحادة والمتفاقمة - تناميا لظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، خصوصا باتجاه قبرص عبر الشواطئ اللبنانية الشمالية، ومن بينها حالات هجرة تعرضت فيها مراكب للغرق أو تُرك المهاجرون في عرض البحر قبل الوصول إلى وجهتهم على نحو تسبب في وفاة أشخاص كُثر.