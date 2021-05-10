نجم هوكي الجليد اوفشكين يستثمر في فريق لكرة السيدات بأمريكا

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استثمر الروسي أليكس اوفشكين نجم دوري هوكي الجليد الأمريكي أمواله في فريق واشنطن سبيريت المنافس بدوري كرة القدم السيدات في أمريكا.

وقال اوفشكين لشبكة "اي اس بي ان" فجر اليوم الاثنين "أعتقد أنه من المهم دعم النساء والرياضة الاحترافية للنساء ، ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في شتى أنحاء العالم".

وقضى اوفشكين /35 عاما/ طوال مسيرته الرياضية في دوري هوكي الجليد الأمريكي من خلال فريق واشنطن كابيتالز منذ عام 2004.

وأضاف اوفشكين "كان مهما بالنسبة لي أيضا مساندة مجتمع واشنطن دي سي، أساند كل شخص في هذه المدينة".

وأوضح "أنا وزوجتي نحب الذهاب لمشاهدة مباريات كرة القدم، مشاهدة كرة القدم والبيسبول، نحن جميعا نفوز، إذا لاحت لي هذه الفرصة فإظن بأنه من المهم للغاية أن اقتنصها لأنها تظهر اهتمامنا".