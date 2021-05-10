هل تتيح المملكة شعيرة الحج للقادمين من الخارج هذا العام؟ مسؤول سعودي يجيب

- إعلان اشتراطات الحج الأسبوع المقبل



قال وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، هشام سعيد، إن الوزارة أقرت أمس عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ، بما يكفل أن يكون آمنًا وصحيًا للجميع.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الوزارة تضع الترتيبات لتقديم الخدمات لضيوف بيت الله وفقًا لأعلى المعايير، مؤكدًا أن هدفها الأول الحفاظ على صحة الحاج، في ظل تطورات جائحة كورونا وانخفاض وارتفاع الإصابات.

وأشار إلى أن المملكة اكتسبت خبرة للتعامل مع الجائحة والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها والجوانب الصحية والأمنية التي تضمن إقامة مناسك الحج هذا العام، مؤكدًا أنها تدرس جميع الاختيارات بالنسبة لإقامة الحج.

ولفت إلى أن «النية موجودة والعزم قائم لإتاحة شعيرة الحج أمام القادمين من الخارج والمقيمين داخل المملكة بأعداد رمزية»، موضحًا أن الجائحة تفرض مجموعة من الاشتراطات والقيود التي يجب التعامل معها للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن.

وذكر أن الوزارة تدرس مع الجهات الصحية تطورات فيروس كورونا لآخر لحظة قبل إصدار القرار الخاص بترتيبات الحج والذي يضمن سلامة وصحة الجميع، متابعًا: «الإعلان عن اشتراطات الحج الأسبوع المقبل بالتفصيل، وتشمل 3 محاور: تنظيمية وصحية وأمنية».