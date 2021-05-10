 متحف إيطالي يحي الذكرى السنوية الـ700 على وفاة دانتي بإقامة معرض - بوابة الشروق
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متحف إيطالي يحي الذكرى السنوية الـ700 على وفاة دانتي بإقامة معرض

د ب أ
نشر في: الإثنين 10 مايو 2021 - 9:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 مايو 2021 - 9:58 ص

تُحيي مدينة فورلي الإيطالية، ذكرى مرور 700 عام على وفاة دانتي أليجيري، بتنظيم عرض ضخم يضم 300 عمل فني يستكشف الأساطير التي تحيط بالشاعر.

وبعد تأجيلات جراء جائحة كورونا، يمكن الآن لمتحف سان دومينيكو عرض القطع الرئيسية التي ترجع إلى عدة قرون.

ويضم معرض "دانتي: رؤية الفن" رسامين من مايكل أنجلو وفران أنجيليكو إلى بابلو بيكاسو وتينتوريتو ويستمر حتى 11 يوليو.

وجرى السماح لمتاحف في أقاليم إيطالية ذات معدلات إصابة معتدلة بفيروس كورونا بإعادة الفتح وهي أنباء جيدة فيما تحتفل البلاد بالشاعر الشهير بـ"الكوميديا الإلهية".

ولد دانتي في فلورنسا في 1265 وتوفي في رافينا في إقليم إيميليا-روماجنا الشمالي حيث تقع فورلي في 1321.

يقام المعرض بالتعاون مع معرض أوفيتسي بفلورنسا.


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