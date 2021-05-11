بايدن يعتزم الكشف عن خطة لعودة الأمريكيين إلى العمل

(د ب أ)

قال مسؤول في البيت الأبيض اليوم الاثنين إن الرئيس جو بايدن يعتزم الإعلان عن خطوات إضافية لإعادة الأمريكيين إلى أعمالهم وتسهيل توظيف عمال جدد لدى أصحاب العمل في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤول الذي لم يتم الكشف عن هويته القول إن بايدن سيعلن في وقت لاحق اليوم تقديم مساعدات لمؤسسات رعاية الأطفال وتمويل الحكومات المحلية وحكومات الولايات، مع إعادة التأكيد على القواعد الأساسية لمزايا التأمين ضد البطالة.

كانت غرفة التجارة الأمريكية قد دعت في الأسبوع الماضي السلطات في واشنطن إلى وقف تقديم إعانة البطالة التكميلية وقيمتها 300 دولار أسبوعيا للعاطلين، في ظل عزوف الكثيرين عن الالتحاق بالعمل مما أدى إلى نقص في العمالة.

وقال نيل برادلي النائب التنفيذي لرئيس الغرفة في بيان "إن تقارير الوظائف المخيبة للآمال تجعل من الواضح أن دفع الأموال للذين لا يعملون يؤدي إلى تثبيط سوق الوظائف التي يجب أن تكون أقوى".

وبحسب غرفة التجارة الأمريكية فإن واحدا من كل 4 يحصلون على إعانة بطالة حاليا أكبر من الأجر الذي سيحصل عليه في حال التحق بعمل.