مجلس الأمة الجزائري يدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بالقدس

أدان مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا بالبرلمان)، اليوم الاثنين، جميع الانتهاكات الوحشية ذات الطابع العنصري والتمييزي والمتطرف للاحتلال الإسرائيلي الصهيوني ضد المدنيين الفلسطينيين في القدس المحتلة.

وقالت فوزية بن باديس عضو مجلس الأمة، عضو اللجنة المعنية بقضايا الشرق الأوسط في اجتماع اللجنة المعنية بقضايا الشرق الأوسط التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، إن "الجزائر تدين بشدة وأشد العبارات جميع الانتهاكات الوحشية ذات الطابع العنصري والتمييزي والمتطرف للكيان الصهيوني ضد المدنيين الفلسطينيين في القدس المحتلة وحرمانهم من شعائرهم الدينية في مسجد الأقصى في انتهاك صارخ للقانون الدولي وتجاوز تام لقرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن".

وأضافت أن الجزائر لا يمكنها أن تتجاهل استمرار المأساة التي لا تزال تقهر الشعب الفلسطيني وتستنكر في الوقت نفسه إفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب وتندد بأية محاولة لضم الأراضي الفلسطينية الأخرى أو تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس.

وأشارت إلى أن الجميع يتفق على أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال تواجه تحديات متعددة وتواجه تهديدات معقدة، مضيفة أنه "لا يمكننا إخفاء حقيقة معينة، وهي أن استقرار هذه المنطقة يعتمد بالضرورة على تسوية عادلة ومنصفة للقضية الفلسطينية".

وأوضحت أن جدول أعمال اجتماع اللجنة المعنية بقضايا الشرق الأوسط التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقد على هامش أشغال الدورة الـ142 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة بالفيديو كونفرانس، تضمن مناقشة البنود المتعلقة باتفاقيات السلام في المنطقة والوضع في فلسطين وكذلك تقييم عمل اللجنة.