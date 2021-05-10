موسيماني يداعب شيكابالا قبل انطلاق القمة والأخير يرد بابتسامة

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داعب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائد نادي الزمالك محمود شيكابالا، قبل مباراة القمة بين الفريقين في الدوري.

ويلعب الأهلي مع الزمالك على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 21 للدوري الممتاز.

وكان شيكابالا قد سجل هدف التعادل أمام الأهلي في قمة الدوري الأخيرة والتي حقق الأهلي فيها الفوز بنتيجة 2-1، كما أحرز شيكابالا هدف التعادل في الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا والتي توج بها الفريق الأحمر.

ومزح موسيماني مع شيكابالا وأكد له أنه لن يسجل هدف التعادل في لقاء اليوم كعادته وتصدر المشهد مواقع التواصل الاجتماعي.