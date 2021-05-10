ارتدى الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، وشاح علم فلسطين، اليوم الاثنين خلال جلسة مجلس النواب، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ضد الإرهاب الصهيوني.

وعلق بكري، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، على الأحداث الأخيرة التي تشهدها القدس، قائلًا: «قطعان المستوطنين يحاولون اقتحام حي الشيخ جراح وإخلاء سكانه من بيوتهم، الاعتداءات تتواصل على أهلنا وأعلام الكيان الصهيوني ترفرف في بلداننا، نساء وفتيات فلسطين، أطفالها، شبابها، شيوخها، متمسكون بالأرض وبالجغرافيا، يدافعون عن القدس نيابة عن العرب والمسلمين».

وأضاف: «قضية فلسطين تعود من جديد لتشعل نار الغضب في النفوس ضد المحتل الغاصب، رسالتهم، القدس عربية وستبقي عربية رغم أنف المحتل والمتصيهنين».

وتابع: «التاريخ يكتب صفحاته من جديد، ويقول لنا: لن يستطيع أحد قهر شعب الجبارين، لن يستطيع المحتل تركيعهم مهما استخدم كافة وسائل القمع والإرهاب».

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن عشرات الفلسطينيين الموجودين بالمسجد الأقصى أصيبوا، صباح الاثنين، بالرصاص المطاطي وبالاختناق بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية لباحات المسجد وإغلاقه البوابات المؤدية له.

ونقلت عن شهود عيان أن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة الغربية من المسجد الأقصى، ونشرت القناصة في أماكن متفرقة من المسجد وباحاته، وأطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المرابطين، إضافة إلى أن القوات اعتقلت عددا من المصابين لدى محاولة إخراجهم عبر باب الأسباط.

واحتشد مئات الفلسطينيين المعتكفين في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان لمنع المستوطنين من الدخول إليه، إذ تحيي إسرائيل الاثنين ذكرى ما يسمى «يوم توحيد القدس» أي احتلالها للقدس الشرقية في 1967.

وشهدت باحات المسجد الأسبوع الماضي اشتباكات عنيفة بعد اعتداء الشرطة الإسرائيلية على شبان فلسطينيين عند مدخل الأقصى. وأسفرت الاشتباكات عن سقوط أكثر من 200 جريح.