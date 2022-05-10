 رئيس السعودية للصناعات العسكرية: خطة لتصنيع الطائرات غير المسيرة بالمملكة - بوابة الشروق
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رئيس السعودية للصناعات العسكرية: خطة لتصنيع الطائرات غير المسيرة بالمملكة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 10 مايو 2022 - 8:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 مايو 2022 - 8:07 م

قال وليد أبو خالد، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، إن لدينا خطة واضحة لتصنيع الطائرات في المملكة ومنها طائرات غير مسيرة، وطائرة حارس الأجواء المصممة بالكامل في المملكة.

وأضاف أبو خالد، خلال لقائه المذاع على قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن لدينا اتفاقية مع شركة بوينج؛ لتطوير الطائرات العمودية بالكامل في المملكة، منوهًا بأن الاتفاقية الموقعة مع بوينج للتركيز على تطوير الطائرات العمودية بشكل كامل في المملكة.

وأشار إلى تصميم طائرة "بارق" والتي تستخدم محرك يعمل بالوقود وآخر كهربائي بهدف توفير الوقود، وستشهد مزيدًا من التطوير.

وأوضح أنَّ تركيزنا ينصب على الصناعات العسكرية والدفاعية، وعقدنا بهذا الشأن اتفاقيات مع كبريات شركات الطيران في العالم.

وتابع أن من بين الشركات التي عقدنا اتفاقيات معها، هي: بوينج، وإيرباص، ولوكهيد مارتن، وكلها شركات لها باع طويل في صناعة الطائرات.

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