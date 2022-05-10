أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 518 مليون حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء، بينما وصل عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها لـ36ر11 مليار.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 518 مليونا و 56 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و253 ألف وفاة.

كما تمت مراجعة عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم ليكون العدد الإجمالي عند 11 مليارا و367 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.