فافرينكا يبدي سعادة هائلة بعد فوزه في الدور الأول ببطولة روما للتنس

قال لاعب التنس السويسري ستانيسلاس فافرينكا إن لديه "شعورا هائلا" بعد أن حقق الفوز الأول له خلال 15 شهرا، حيث تغلب على الأمريكي ريلي أوبلكا مساء أمس الاثنين في الدور الأول من بطولة روما لتنس الأساتذة.

وعاد فافرينكا، المتوج بثلاثة ألقاب في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى"، إلى البطولات التابعة للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين في أبريل الماضي، بعد فترة غياب إثر الخضوع لعمليتين جراحيتين بسبب إصابة في القدم اليسرى.

وخسر فافرينكا المجموعة الأولى أمام أوبلكا لكنه استعاد توازنه في الوقت المناسب لينهي المباراة فائزا 3 / 6 و7 / 5 و6 / 2 .

وتأهل فافرينكا لمواجهة الصربي لاسلو ديري في الدور الثاني، وقد صرح عقب مباراته أمس قائلا إنه لم يفقد أبدا الحماس للعب على أعلى المستويات رغم أزمة الإصابة.

وأضاف :"اعتقد بشكل عام أنني كنت بحال جيد على أرض الملعب، وكنت أشعر بحال رائع من الناحية البدنية. بالتأكيد، عندما تفتقد الفوز لأكثر من عام، تبدأ في التفكير في الأمر بشكل مبالغ فيه وتفقد التركيز شيئا ما على أشياء مهمة."

وتابع :"بشكل عام، اعتقد أنها كانت مباراة رائعة ومنافسة كبيرة. تمسكت بالإيجابية، وبدأت الشعور بحال أفضل بشأن الأداء مع نهاية المجموعة الثانية، وفي المجموعة الثالثة. أنا سعيد حقا بهذا الانتصار."

وأكمل :"بعد الخضوع لعمليتين جراحيتين، في هذا العمر، كان من الممكن بسهولة أن أتوقف عن اللعب لأن مسيرتي كانت أفضل بكثير مما توقعته عندما كنت صغيرا."

وأتم :"لكنني لا أزال مفعما بالحماس. لا أزال اعتقد أنني يمكنني تقديم مستويات رائعة في التنس. وأثق في قدرتي على تحقيق بعض النتائج الرائعة، ربما ليس الآن، ولكن خلال أشهر قليلة."