ارتفاع خسائر فرابورت جروب الألمانية خلال الربع الأول

أعلنت شركة تشغيل المطارات الألمانية فرابورت، اليوم الثلاثاء، ارتفاع خسائرها خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2. 118 مليون يورو، مقابل خسائر بقيمة 5. 77 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي بسبب بنود غير متكررة.

وبلغت خسائر المساهمين خلال الربع الأول 17. 1 يورو لكل سهم مقابل خسائر بقيمة 70. 0 يورو لكل سهم خلال الربع الأول من العام الماضي.

وقالت فرابورت إن جائحة فيروس كورونا وتأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا مازالت تؤثر على أداء الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي.

في الوقت نفسه، حققت الشركة خسائر تشغيل قبل حساب الضرائب والفوائد خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 3. 41 مليون يورو مقابل خسائر تشغيل بقيمة 2. 70 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت فرابورت التي تشغل مطار فرانكفورت الألماني زيادة إيراداتها خلال الربع الأول بنسبة 2. 40% إلى 6. 539 مليون يورو مقابل 385 مليون يورو خلال العام الماضي، بفضل تحسن الطلب على السفر الجوي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 6ر37% سنويا إلى 4ر474 مليون يورو.