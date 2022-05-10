طيران الإمارات والخطوط الملكية المغربية تطلقان شراكة بالرمز

أطلقت شركتا "طيران الإمارات" و"الخطوط الملكية المغربية"، اليوم الثلاثاء، شراكة بالرمز، ما يوفر المزيد من خيارات السفر والربط بين الوجهات لعملاء الشركتين بين دبي والدار البيضاء، وغيرهما من الوجهات.

ووفقا لبيان نُشر على موقع الشركة الإماراتية، فإن الشراكة ستدخل حيز التفيذ في وقت لاحق من الشهر الجاري. وستقوم كل من الشركتين بوضع رموز التسويق الخاصة بها على رحلات كل منهما الأخرى بين الدار البيضاء ودبي، إلى ما يصل مجموعه إلى 209 وجهات مشتركة.

وستوفر الشراكة الجديدة لعملاء الشركتين المزيد من السبل لحجز رحلاتهم وربط الوجهات بين شبكتي الشركتين.