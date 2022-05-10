تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في السوق الجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022، في سوق العبور.

وجاءت الأسعار المتداولة على النحو التالي:

تراجعت أسعار الطماطم جنيها واحدا لتتراوح بين 7 إلى 9 جنيهات.

استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.

ثبتت أسعار البصل عند 1.25 و2.25 جنيه.

واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

زادت أسعار الفاصولياء جنيها واحدا لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

تراجعت سعر الباذنجان البلدي 50 قرشا ليتراوح بين 2 إلى 3 جنيهات.

تراجع سعر الفلفل الرومي البلدي جنيها واحدا ليتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.

وهبط سعر الفلفل الحامي البلدي جنيها واحدا ليتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.

وانخفضت أسعار الملوخية جنيهين لتتراوح بين 4 إلى 5 جنيهات.

وثبت سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 4 إلى 5 جنيهات.

استقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 12 جنيها.

تراجع سعر الكانتالوب 1.5 جنيه ليتراوح بين 2 إلى 4.5 جنيه.

ارتفعت أسعار الفراولة 2 جنيه لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

تراجعت أسعار الخوخ البلدي العريشي 2 جنيها لتتراوح بين 3 إلى 8 جنيهات.

استقرت أسعار البطيخ (4 – 6 كيلو) لتتراوح بين 16 إلى 24 جنيها.