تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في السوق الجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022، في سوق العبور.
وجاءت الأسعار المتداولة على النحو التالي:
تراجعت أسعار الطماطم جنيها واحدا لتتراوح بين 7 إلى 9 جنيهات.
استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.
ثبتت أسعار البصل عند 1.25 و2.25 جنيه.
واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.
زادت أسعار الفاصولياء جنيها واحدا لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.
واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.
تراجعت سعر الباذنجان البلدي 50 قرشا ليتراوح بين 2 إلى 3 جنيهات.
تراجع سعر الفلفل الرومي البلدي جنيها واحدا ليتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.
وهبط سعر الفلفل الحامي البلدي جنيها واحدا ليتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.
وانخفضت أسعار الملوخية جنيهين لتتراوح بين 4 إلى 5 جنيهات.
وثبت سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.
استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 4 إلى 5 جنيهات.
استقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.
واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 12 جنيها.
تراجع سعر الكانتالوب 1.5 جنيه ليتراوح بين 2 إلى 4.5 جنيه.
ارتفعت أسعار الفراولة 2 جنيه لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.
تراجعت أسعار الخوخ البلدي العريشي 2 جنيها لتتراوح بين 3 إلى 8 جنيهات.
استقرت أسعار البطيخ (4 – 6 كيلو) لتتراوح بين 16 إلى 24 جنيها.