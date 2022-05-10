قال المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية باولو جينتيلوني "إنه على مدار أكثر من سبعة عقود تمتعت أوروبا بالسلام والازدهار، إلا أن ذلك في خطر حاليا، حيث عادت الحرب إلى القارة الأوروبية أمام حدود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي (ناتو) مباشرة".

وأضاف المفوض الأوروبي - في كلمة خلال فعالية بمناسبة "يوم أوروبا"، أقيمت في مدينة لشبونة، وأوردتها وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" - "الحرب في أوكرانيا سيكون لها تأثير اقتصادي كبير بحيث يتعين خفض التوقعات السابقة، وذلك قبل أسبوع واحد من نشر المفوضية الأوروبية توقعات الربيع الاقتصادية".

وأشار إلى أن التاريخ أثبت صحة وجهة نظر وزير الخارجية الفرنسي الأسبق روبرت شومان عندما اقترح في عام 1950 الجمع بين إنتاج الفحم والصلب من أجل جعل اندلاع حرب بين فرنسا وألمانيا ليس أمرا غير وارد الحدوث فحسب، بل مستحيلا ماديا أيضا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن تصريحات جينتيلوني جاءت في إشارة إلى مبادرة رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفرنسي الأسبق بإنشاء (الجماعة الأوروبية للفحم والصلب)، والتي تعتبر أول عملية اندماج أوروبية رسمية بعد الحرب العالمية الثانية.