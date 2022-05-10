النواب العراقي يوجه باستمرار العمليات الأمنية للقضاء على الإرهاب

وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، باستمرار العمليات الأمنية ضد الإرهاب للقضاء على بقايا تنظيم داعش الإرهابي في عموم العراق.

واطلع الزاملي، خلال زيارته مقر جهاز مكافحة الإرهاب، وفقا لقناة السومرية نيوز العراقية، على الاستعدادات القتالية والعمليات النوعية التي ينفذها الجهاز لإفشال المخططات الإرهابية ودحر الخلايا النائمة ودفع الأخطار عن البلاد، مبينا أن الجهاز كان ولا يزال محط أنظار وإعجاب العالم وسينتصر على الجريمة المنظمة كما انتصر على الإرهاب.

ودعا الزاملي الجهاز بضباطه ومنتسبيه وكل أبطال النصر والتحرير إلى الاستمرار في الابتعاد عن التأثيرات الحزبية والخارجية بما يحفظ قوته الرادعة و استقلاليته ومهنيته، ووضع خطة استراتيجية شاملة لضمان ديمومة عمله وقيامه بالعمليات النوعية ضد الإرهاب، مؤكدا أن أبطال الجهاز يستحقون كل الدعم من أجل ضمان تعزيز قدراته وإمكانياته وتطوير بناه التحتية".

من ناحية أخرى، نفت خلية الإعلام الأمني العراقي، صحة التقارير الإخبارية التي أفادت بوفاة ضابط تعرض للإصابة جراء انفجار قنبلة يدوية في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار الواقعة جنوبي البلاد.

وأفادت الخلية بأن "الجهات الأمنية المختصة رصدت قيام بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بترويج أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة عن مقتل ضابط متأثرا بإصابته".

ودعا البيان "إلى ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات خاصة فيما يتعلق بالقضايا والأمور الأمنية".