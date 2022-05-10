تعرف على أول قاض مسلم في المحكمة العليا الإسرائيلية

أدى القاضي خالد كبوب، أمس الاثنين، اليمين ليصبح أول مسلم في إسرائيل يعين في منصب دائم في المحكمة العليا التي هي الهيئة القضائية الأعلى في البلاد، ومقرها القدس المحتلة، ومن مهامها البت في قضايا غالباً ما تكون مثيرة للجدل.

القاضي كبوب أدى اليمين لتولي منصبه في المحكمة العليا إلى جانب 81 قاضياً آخرين أدوا اليمين لشغل مناصب مختلفة في مختلف المحاكم بالبلاد، وذلك ضمن مراسم جرت في مقر رئيس الدولة في القدس المحتلة بحضور الرئيس إسحاق، ورئيس المحكمة العليا إستر حايوت، ووزير العدل جدعون ساعر، وفقا لموقع "يورونيوز" الإخباري.

والقاضي كبوب (64 عاماً)، كان شغل سابقاً منصب نائب رئيس المحكمة المركزية في مدينة تل أبيب، وقد تسلم مهامه في المحكمة العليا بديلاً عن القاضي المتقاعد نيل هندل.

والمحكمة العليا تعمل كمحكمة استئناف على قرارات صدرت في المحاكم المركزية، وتنعقد أيضا كمحكمة العدل العليا، وفي هذه الحالة تتداول المحكمة التماسات ضد سلطات الدولة وضد مؤسسات عامة أخرى، وهي مؤهلة لبحث قضايا ترى بأن هناك حاجة للنظر فيها من أجل تحقيق العدل وهي ليست ضمن صلاحيات أي محكمة أخرى.

وكبوب الذي درس التاريخ والإسلام في جامعة تل أبيب، وأكمل إجازته في القانون في الجامعة ذاتها، عمل في مكتب محاماة خاص، وفي شهر سبتمبر من العام 1997 تم تعيينه قاضياً في محكمة الصلح في نتانيا الساحلية في 2003، ثم قضاياً في محكمة منطقة تل أبيب، وفي سبتمبر من عام 2017، عين نائباً للرئيس في هذه المحكمة.

ومن أهم الأحكام التي أصدرها القاضي كبوب خلال عمله في القضاء، إدانة الملياردير السابق ورجل الأعمال الإسرائيلي المعروف نوشي دانكنر بتهمة التلاعب بأسهم شركته وكان ذلك في العام 2016.

وفي عام 2018، سعى القاضي كبوب للوصول إلى المحكمة العليا في البلاد، لكنه سحب ترشيحه بعد أن أدرك أنه ليس لديه حينها فرصة واقعية ليعين قاضياً في تلك المحكمة.

وكان كبوب واحداً من 4 قضاة جدد في المحكمة العليا عينتهم لجنة التعيينات القضائية في فبراير الماضي، والقضاة الثلاثة الآخرون المعينيون في المحكمة العليا التي تضم 15 عضواً، هم: يحيئل كاشير وروت رونين، وجيلا كانفي شتاينتس التي كانت نائب رئيس المحكمة المركزية في القدس المحتلة، وأصبحت أول قاض في المحكمة العليا من أصل يهودي شرقي.