برلماني عراقي: خطر المخدرات لا يقل عن داعش

دعا النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، إلى تشكيل قوة خاصة لمكافحة المخدرات في العراق يتولى جهاز مكافحة الإرهاب تدريبها وتسليحها.



وحذر الزاملي، خلال زيارته مقر جهاز مكافحة الإرهاب، من "أن المخدرات لا تقل عن داعش والمجتمع بدأ باستشعار خطرها، وكما انتصر جهاز مكافحة الإرهاب على الإرهاب سينتصر على تجار المخدرات".



ودعا الزاملي إلى "إنشاء قوة خاصة لمكافحة المخدرات، تكون تحت إشراف جهاز مكافحة الإرهاب من ناحية التدريب والتأهيل والتسليح، تتولى تعقب وملاحقة شبكات تجارة المخدرات، بالتنسيق مع الجهات الإستخبارية والأمنية".



وأضاف أن "جهاز مكافحة الإرهاب الذي كان ومازال محط أنظار وإعجاب العالم سينتصر على تجار المخدرات والجريمة المنظمة كما انتصر على الإرهاب .



وطالب الزاملي قيادة جهاز مكافحة الإرهاب بضباطه ومنتسبيه وكل أبطال النصر والتحرير إلى" الاستمرار في الابتعاد عن التأثيرات الحزبية والخارجية بما يحفظ قوته الرادعة و استقلاليته ومهنيته، ووضع خطة استراتيجية شاملة لضمان ديمومة عمله وقيامه بالعمليات النوعية ضد الإرهاب".



وتشهد المدن العراقية تفشي ظاهرة انتشار المخدرات وخاصة في مدن جنوبي العراق في ظل تدابير أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.