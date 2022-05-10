حنان مطاوع: استعنت بطبيب نفسي من أجل دوري في مسلسل وجوه

قالت الفنانة حنان مطاوع، إن والدتها الفنانة الكبيرة سهير المرشدي دائمة النقد لها؛ مؤكدة احترامها وتقديرها لهذا النقد من أجل الحفاظ على خبرتها الفنية، متابعة: «ماما دائما ناقدة شديدة ليا وبتعلم منها ولكن في مسلسل وجوه كانت دخلة بقلب وبتشجعني في العمل ده وانفعلت جدا مع المسلسل».

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الإثنين، أن والدتها بمثابة "الأستاذة والناقدة"، متابعة: "أفتقد والدي الفنان كرم مطاوع، ولكن التواصل بيننا بالدعاء".



وأوضحت أن تجاربها في السينما قليلة، قائلة: "تجاربي في السينما قليلة وأتمنى تكون أكثر لأن ذاكرة السينما ذاكرة الأمة وتؤرخ بصورة كبيرة للفنان، ولظروفي الأفلام الحلوة مش بتعرض عليا".

وفيما يتعلق بدراما رمضان في الموسم المنصرم، أشادت بمسلسل "الاختيار 3" معتبراه خارج المنافسة؛ نظرًا لتوثيقه حالة تاريخية للمصريين.

واستكملت أن دورها في مسلسل "وجوه"، كان بمثابة تحدي وفرصة، مشيرة إلى استعانتها بطبيب نفسي؛ من أجل تجسيد أعراض الذهان بشكل مُتقن.



وأوضحت أنها لا تتخذ موقفًا نقديًا معاديًا من أي شخصية تجسدها، قائلة: "لازم أحب الشخصية واقتنع بها وبعد انتهاء الدور يحصل مراجعة"، لافتة إلى أن البعض ظن أنها تأثرت بالشخصية المريضة التي تقدمها في المسلسل.



في مسلسل وجوده شخصية مريضة، والجميع اعتقدوا أن الشخصية أثرت عليها ولكنها كانت في حالة تركيز فقط".