يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة المقبل، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إنه: "يسر الرئيس أن يرحب بملك الأردن عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين في البيت الأبيض بتاريخ 13 مايو 2022".

وأضاف: "تعزز زيارة الملك عبد الله لواشنطن الصداقة الوثيقة والشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة والأردن، مع العلم أنها ثاني زيارة له خلال إدارة بايدن".

وتابع البيان: "يعتبر الأردن قوة حاسمة للاستقرار في الشرق الأوسط وشريكا وحليفا استراتيجيا للولايات المتحدة".

والإثنين، قال العاهل الأردني إن "رحلتنا في الطريق إلى السلام يجب أن تمر بمدينة القدس، فهي تحمل مكانة خاصة في قلوب الملايين حول العالم، كمدينة مقدسة تشهد دعواتنا وصلواتنا وآمالنا".

ولفت، خلال تسلمه وقرينته الملكة رانيا العبدالله في نيويورك جائزة "الطريق إلى السلام"، التي تُمنح من قبل مؤسسة الطريق إلى السلام التابعة لبعثة الفاتيكان في الأمم المتحدة، إلى أن القدس هي مفتاح السلام والاستقرار

وأشار إلى أن المسيحيين العرب في القدس يمثلون جزءا من أقدم مجتمع مسيحي في العالم، وواجب الجميع المحافظة على وجودهم في المدينة المقدسة.