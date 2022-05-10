الخارجية الروسية: لا ننوي إغلاق السفارات الغربية في بلادنا

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، بأن موسكو لا تنوي إغلاق السفارات الأوروبية ردا على الخطوات غير الودية الجديدة المحتملة.

وردا على سؤال حول احتمال إغلاق البعثات الدبلوماسية الأوروبية في روسيا على خلفية الخطوات غير الودية الجديدة للدول الغربية وتوسيع العقوبات ضد روسيا، قال جروشكو: "إنه ليس في تقاليدنا، لأننا نعتقد أن عمل البعثات الدبلوماسية مهم".

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" الروسية اليوم الثلاثاء عنه القول: "لم نبدأ الحرب الدبلوماسية وحملة الطرد".

ومنذ انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، كانت هناك عدة جولات من طرد الدبلوماسيين الروس، والطرد المقابل لدبلوماسيين غربيين. وبحسب إحصائيات موسكو، اضطر نحو 400 دبلوماسي روسي حول العالم إلى مغادرة الدول المستضيفة لهم.