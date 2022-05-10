قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه صرّح مسبقًا بأن المرأة المصرية تتعرض للظلم فوُصف - أي الرئيس - بأنه منحاز للمرأة، معقّبًا: "والله أبدًا.. نحاول تحقيق التوزان فقط».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «لن أقبل إننا نطلع قانون يكون غير متوازن،لأننا لا نستهدف أحدًا.. نحن نواجه الضرر والأذى والخراب».

وتابع: «القاضي ليس له مصلحة سواء مع الزوج أو الزوجة.. هو له مصلحة فقط مع الأسرة وما نتج عنها وبالتالي هو الأخطر في هذه المنظومة».