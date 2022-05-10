بولندا: سنساعد في إعادة بناء أوكرانيا بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية

أكد نائب رئيس الوزراء البولندي، جاسيك ساسين، استعداد بلاده للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية.

وقال ساسين -حسبما ذكر راديو بولندا اليوم الثلاثاء- "إن إعادة بناء أوكرانيا سيتطلب جهدا هائلا من العالم بأسره"، منوها بأن بولندا قدمت يد العون لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية، ليس فقط من خلال الترحيب باللاجئين، ولكن أيضا من خلال توفير الموارد الأساسية، والعمل كمركز للإمدادات لأوكرانيا".

ولفت إلى أن الدولة البولندية والشركات المملوكة للدولة ترغب بالمشاركة في إعادة تطوير أوكرانيا، وأن المناقشات جارية بالفعل حول كيفية دعم أوكرانيا في إعادة بناء البنية التحتية للطاقة والوقود.