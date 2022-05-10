السعودية: بدء حساب عدد السكان للمرة الخامسة بعد 12 عاما من آخر تعداد

بدأت السعودية، اليوم الثلاثاء، مرحلة التعداد العام للسكان والمساكن في المملكة ،للمرة الخامسة، بعد 12 عاما من آخر تعداد أجرته والذي بلغ حينها حوالي 27 مليون نسمة.

ويجري التعداد خلال 35 يوما، من 10 مايو إلى 15 يونيو 2022، عبر 3 طرق، هي العد الذاتي من خلال الصفحة الإلكترونية لـ"تعداد السعودية 2022" دون زيارة الباحث، أو من خلال زيارة الباحث الميداني، أو بزيارة محطات العدّ الذاتي الموجودة في الأماكن العامة.

ويستهدف التعداد جميع الأسر والأفراد من المواطنين داخل وخارج السعودية بصفة مؤقتة (أقل من 12 شهراً) لأي سبب، كالعلاج أو السياحة أو التجارة أو الدراسة، وكذلك المقيمون بشكل دائم في السعودية بغضّ النظر عن الأوراق الرسمية مثل "الإقامة" التي تُعنى بها جهات أخرى.

ولا يشمل التعداد زوّار المملكة لأغراض الحج أو العمرة أو السياحة.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في بيان لها، إن المشاركة في التعداد "تعد فرصة كبيرة لجميع سكان المملكة من مواطنين ومقيمين، للمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030، والمشاركة في الإعداد لمستقبل أفضل لكل من يعيش في المملكة".

ووفق آخر الإحصائيات الواردة من هيئة الإحصاء السعودية، فإن عدد سكان السعودية 2021 قد بلغ نحو 37 مليون نسمة، مقسمة على الموجودين كافة على الأراضي السعودية، من المواطنين السعوديين أو الأجانب المقيمين.

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، السبت الماضي، إتمامها بنجاح، أعمال مرحلة "تحديث العناوين" للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022، والتي أجريت بين 26 يناير و10 مارس الماضيين.



