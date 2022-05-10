الاتحاد الأوروبي يتخلى عن مقترحات لحظر استخدام السفن الأوروبية لشحن النفط الروسي

أكد دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن المفوضية الأوروبية تخلت عن مقترحات لحظر استخدام السفن التابعة لدول الاتحاد لشحن النفط الخام الروسي، وذلك في وقت تسعى فيه المفوضية لتحقيق إجماع بشأن حزمة عقوبات مرتقبة.



وقالت مصادر دبلوماسية إن دولا من بينها اليونان ومالطا وقبرص عارضت الإجراء، خوفا من تضرر صناعات الشحن فيها.



وقال الدبلوماسيون، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن هناك حاجة لمزيد من التنسيق بشأن حظر الشحن، على المستوى الدولي وفي مجموعة الدول السبع الكبرى.



إلا أن الدبلوماسيين أكدوا أن الحظر المقترح على التأمين على الناقلات التي تحمل النفط الروسي لا يزال ضمن حزمة العقوبات.



وتشهد المفاوضات بشأن حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا تعثرا، بعد نحو أسبوع من قيام رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بالكشف للمرة الأولى عنها.



وتطالب دول، من بينها المجر، بإعفاءات واسعة النطاق من الحظر المقترح لاستيراد النفط الروسي.



واستبعدت مصادر دبلوماسية أن تكون العقوبات مطروحة على جدول أعمال الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي لممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المقرر في بروكسل غدا الأربعاء.