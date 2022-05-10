العراق يؤكد ضرورة اتخاذ خطوات سياسية فعلية لإنهاء الأزمة السورية

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، ضرورة اتخاذ خطوات سياسية فعلية لإنهاء الأزمة السورية، مشيرا إلى أن العراق يستضيف ما يقارب الـ260 ألف مواطن سوري مسجل رسميا في البلاد.

وقال حسين، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر "بروكسل السادس" حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، والذي ينظمه الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور 46 دولة، إن "الأزمة السورية ومنذ اندلاعها أدت إلى وقوع عدد هائل من الضحايا المدنيين من أبناء الشعب السوري ونزوح ولجوء الملايين منهم داخل سوريا وخارجها، بالإضافة إلى الدمار الكبير الذي تعرضت له عدد من المدن السورية وبناها التحتية".

وأضاف حسين، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، أنه "بعد مرور أكثر من 11 عاما على اندلاع الأزمة أصبح العالم مدركا الآن أكثر من أي وقت مضى أن الحصار السياسي والاقتصادي والمواجهات العسكرية لن تؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة والدمار، وأن حل الأزمة يكمن في إنهاء حالة الجمود التي سيطرت على مساعي الحل السياسي، والبدء باتخاذ خطوات سياسية فعلية لإنهاء الأزمة وتحقيق أهداف المجتمع الدولي في إحلال السلام والأمن في سوريا وحماية شعبها".

وشدد على أن الحكومة العراقية كانت، ومنذ بدء الأزمة السورية، حريصة كل الحرص على دعم جميع المبادرات والجهود الدولية والإقليمية الرامية لحل الصراعات في المنطقة من خلال نبذ الحلول العسكرية وتغليب لغة الحوار والجهود الدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار، منوها بدعوة العراق في جميع المحافل الدولية إلى عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية، لما لهذه العودة من أهمية بالغة في تغليب لغة الحوار تمهيدا لإرساء الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

وكان وزير الخارجية العراقي قد وصل، في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في مؤتمر "بروكسل السادس".

ويهدف مؤتمر "بروكسل السادس" إلى الاستمرار في دعم الشعب السوري وحشد المجتمع الدولي دعماً لحل سياسي شامل وموثوق للصراع في سوريا، بما ينسجم وقرار مجلس الأمن الأممي 2254.