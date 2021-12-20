مصر للصحة والتنمية: برتوكول تعاون لتقديم التوعية الصحية للسيدات عن مخاطر الختان

وقعت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، بروتوكول تعاون مع إحدى شركات الأنظمة الصحية؛ بهدف توفير وتنفيذ حلول مبتكرة تساهم بفاعلية وتتماشى مع رؤية 2030 للتنمية المستدامة في مجال الصحة العامة.

وقال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، إن البروتوكول يهدف إلى تقديم التوعية الصحية للسيدات عن مخاطر ختان الإناث والحماية من العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى التوعية عن النظافة الشخصية والدورة الشهرية والكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم والتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وأضاف حسن، أنه يجب أن تكون هناك خدمات الرعاية الصحية وخدمات طبية عامة مناسبة ومقبولة تتماشى مع الاحتياجات المحددة للنساء في مختلف الفئات العمرية.

وأشار الدكتور أيمن السبع رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأنظمة الصحية، إلى أهمية دمج المعايير المصرية والعالمية لجودة الخدمات الصحية في توفير خدمات صحية صديقة للمرأة في الوحدات الصحية ومن ضمنها خدمات الولادة والرضاعة الطبيعية.

ولفت إلى أهمية خلق الأدوات العملية التي تسمح بقياس جودة الخدمات الصحية المقدمة لشرائح معينة من المستفدين كالمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وينبغي أيضًا أن تركز الخدمات الصديقة للمرأة على الخدمات المقدمة للفتيات والشبات والدعم والمشورة المستمرة والخالية من الوصم والأحكام المجتمعية التي تحترم الخصوصية والتي تعمل بشكل متسق مع السياسات العامة للدولة فيما يخص الحد من ظاهرة ختان الإناث وتوفير الدعم النفسي والطبي الذي يحمي الفتيات ويوفر للشبات خدمات تراعي اختلافات احتياجاتهن.

وذكر الدكتور عمرو الهراس المدير التنفيذي لمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، أن البروتوكول يهدف إلى زيادة الوعي لدى الأمهات بأهمية العناية الصحية لهن وأطفالهن لتحسين الرعاية الصحية في المجتمع ودعم وإعداد السيدات للولادة والرضاعة الطبيعية وتفهم الاحتياجات والتغيرات الجسدية والنفسية الخاصة بمراحل المراهقة والإنجاب والحمل وما بعد الولادة ومراحل تقدم العمر.