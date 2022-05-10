أردوغان: الإرادة لتغيير الدستور الحالي لا تزال موجودة

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة تقديم دستور مدني جديد لتركيا "يصون الحريات ويحتضن الجميع".



ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول اليوم الثلاثاء إن الدستور الحالي "يحمل بصمات الطغمة العسكرية" التي نفذت انقلاب سبتمبر من عام 1980.



وأوضح أن الإرادة لتغيير الدستور الحالي ما زالت موجودة، و"عندما تتهيأ الظروف، لا بد لنا من تقديم دستور لبلدنا مدني يصون الحريات ويحتضن الجميع".



وأقرت تركيا تعديلات دستورية عام 2017، تضمنت الانتقال إلى النظام الرئاسي التنفيذي ليحل محل النظام البرلماني، إلى جانب إلغاء منصب رئيس الوزراء.



وتم انتخاب أردوغان في 2018 لأول فترة رئاسية وفق النظام الجديد الذي نصت عليه التعديلات الدستورية. ويحق له الترشح لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المقبلة في يونيو 2023.