 قضايا الأحوال الشخصية.. الرئيس السيسي: الحل عبر عقد الزواج.. ومهتم بالقضية منذ عمل أخي عاملا بالملف - بوابة الشروق
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قضايا الأحوال الشخصية.. الرئيس السيسي: الحل عبر عقد الزواج.. ومهتم بالقضية منذ عمل أخي عاملا بالملف

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 10 مايو 2022 - 8:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 مايو 2022 - 8:16 م
أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقضاة سواء كانوا موجودين على المنصة أو غادروها ممن تمتعوا بالتوازن والخيال في قضايا الأحوال الشخصية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «نريد عقد الزواج أن يحل المسألة (الخصومة).. أنا مهتم بهذا الملف منذ أن كان أخي يعمل في هذا الملف، وكان بيحكيلي على أشياء تتكرر حتى الآن".

وتابع: «معقول فيه دولة أهلها مش قادرين يحسموا القضية ويشوفوا بأمانة وحيادية وتجرد إيه اللي ممكن يتعمل دون مزايدة».

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