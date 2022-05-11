البرتغال تحقق في استقبال جماعات روسية للاجئين أوكرانيين

أطلقت الحكومة البرتغالية تحقيقا بشأن استقبال منظمات مرتبطة بمهاجرين روس، للاجئين من حرب أوكرانيا، وهو ما تسبب في حالة من الغضب في البرتغال.

وأكدت وزيرة الشؤون البرلمانية، آنا كاتارينا مينديس، أنه ستكون هناك "عواقب" لكل الإدارات المحلية التي يثبت أنها تسببت في هذا العمل أو سمحت بحدوثه.

وقالت مينديس، في بيان للبرلمان، إن كل اللاجئين يجب أن تتم معاملتهم بكرامة واحترام في البرتغال.

وكانت تقارير إعلامية قد ألقت الضوء على الممارسات التي قامت بها بعض البلديات.

وحدثت هذه الواقعة في بلدة سيتوبال والتي يبلغ عدد سكانها 120 ألف نسمة، وتقع على بعد 50 كيلومترا جنوب شرق لشبونة، والتي يحكمها تحالف من الشيوعيين والخضر.