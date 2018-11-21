مقتل وإصابة 11 شخصا جراء قصف أوكراني استهدف دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية

قتل شخصان وأصيب 9 آخرون جراء قصف أوكراني استهدف دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت سلطات دونيستك، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الجيش الأوكراني قصف 11 بلدة بالجمهورية بأسلحة ثقيلة خلال الساعات الأخيرة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وهدم أكثر من 50 منزلا سكنيا ومنشأة للبنية التحتية.

وكشفت السلطات أيضا عن هدم 700 منشأة من البنى التحتية في مدينة بورفامايسك الواقعة على خط التماس مع القوات الأوكرانية إثر القصف الأوكراني منذ أواخر فبراير الماضي.

ومن جهة أخرى، دعا وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماركو مينيتي إلى إطلاق عمل دبلوماسي قوي تجنباً لخطر اندلاع حرب استنزاف في أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، أن تصريحات مينيتي، الذي يشغل رئيس مؤسسة (ميد-أور) للبحوث التابعة لمجموعة ليوناردو، جاءت في مقال صحفي كان يتحدث فيه عن خطاب فلاديمير بوتين في موكب النصر.

وأعرب مينيتي عن اعتقاده بأن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت عبارة عن استعراض للقوة، مما يدل على إخفاء نقطة ضعف ما"، مشيرا إلى أنها أظهرت الكثير من الدعاية والأكاذيب، كما أنها تمثل بطريقة أو بأخرى نقطة تحول، مشددا على أنه من الضروري إعادة إطلاق مبادرة دبلوماسية واسعة وقوية عن طريق الوقوف بجانب الشعب الأوكراني ودعم مقاومته غير العادية، بما يشمل إرسال أسلحة.

ورأى أن بوتين ليست لديه في الوقت الحالي إرادة للتفاوض، مؤكدا ضرورة زيادة الضغط على روسيا والتركيز على إشراك محور اللامبالاة الذي يمتد من آسيا إلى إفريقيا، مروراً بالدول العربية، فضلا عن فتح نقاش حقيقي مع الصين.