القاهرة: فرق عمل بمعدات وسيارات لتنظيف محيط الأماكن السياحية والتاريخية جنوب المحافظة

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، حملة النظافة المكبرة بحي الخليفة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة مستوي النظافة وتجريد الأتربة لجميع محاور ومداخل وشوارع وميادين الحي، وخاصة شوارع خلف القلعة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية، ورجال الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.

وأكدت عبد المنعم، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، علي تكثيف حملات النظافة عقب إجازة عيد الفطر المبارك، ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة، للحفاظ على الشكل الجمالى وراحة المواطنين وعودة الرونق الحضاري لشوارع القاهرة التاريخية، بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وأشارت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إلى تشكيل مجموعات عمل من المعدات والسيارات وعمال النظافة، للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية وتشهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين، لتوفير بيئة صحية، وبقاء المظهر الجمالى والحضارى بشوارع وميادين العاصمة، وذلك في نطاق الحفاظ على المظهر العام بمحيط الأماكن السياحية والتاريخية، موضحة أنه تم رفع تراكمات المخلفات والقمامة بكافة شوارع وميادين الحي أولاً بأول على مدار اليوم.

وأشادت عبد المنعم، بجهود كافة العاملين في منظومة النظافة ووحدات التدخل السريع لبذل أقصى الجهود والتعامل الفوري مع تجمعات القمامة ورفع المخلفات، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على أي ظواهر سلبية في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية، لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين.



