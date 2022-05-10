احتجاجات في كابول لرفض ارتداء البرقع

نظمت ناشطات حقوقيات، اليوم الثلاثاء، احتجاجا في كابول على أوامر طالبان بارتداء النساء البرقع في الأماكن العامة.

وعلى الرغم من أنه تم قمع احتجاجات مماثلة في الماضي، فإن 12 من المحتجات تجمعن في منطقة شار اي ناو في كابول، وطالبن "بالعدالة" ومعارضة البرقع، بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو.

ورددت المحتجات هتافات بأن حركة طالبان تحتجز النساء كرهائن في أفغانستان، وطالبن بالغذاء والعمل والحرية.

وقالت المحتجة مؤنسة مبارز لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن قوات طالبان حاصرت المجموعة بالقرب من وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقالت محتجة أخرى لاحقا إنه سُمح لهن بالعودة لمنازلهن، بعد احتجازهن لنحو ساعتين.

كما تم احتجاز مجموعة من الصحفيين لفترة قصيرة لتغطيتهم الاحتجاج، وفقا لما قاله صحفي في كابول.

وكانت طالبان قد أعلنت أحدث قراراتها في بداية الأسبوع، عندما أمرت جميع النساء بارتداء البرقع وتجنب الخروج "غير الضروري"، وفي حال لم تنفذ سيدة التعليمات، سوف يتم سجن الوصي عليها لمدة ثلاثة أيام.

وأثار الحكم الجديد غضبا من المنظمات الحقوقية في أنحاء العالم.